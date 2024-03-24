Этот текст не согласовали для одного из СМИ. Но я всё равно его напишу.Потому что надо.В соответствии с частью 2 статьи 20 Конституции Российской Федерации и частью первой статьи 59 УК РФ смертная казнь может устанавливаться федеральным законом в качестве исключительной меры наказания за особо тяжкие преступления против жизни.
К вопросу о смертной казни
Комментарии
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Николай ИВАНОВ
А что конституционный суд у нас отменил Конституцию РФ или он работает, как департамент ЕС по делам РФ или они считают себя в праве игнорировать мнение народа........
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7 час.
Андрей Тихонов
Дробить калени и локти и пусть подсыхают,но медленно...
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6 час.
Владимир Колов
С тебя и начать
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3 час.
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