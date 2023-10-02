Выросло количество жертв загадочного обрушения крыши церкви в Мексике

Крыша церкви обрушилась на севере Мексики во время воскресной мессы, погибли по меньшей мере девять человек и около 50 получили ранения, сообщили власти, когда поисковики до поздней ночи исследовали обломки в поисках выживших и других жертв, сообщает Associated Press.
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