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Контрафронт

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Западный берег и сектор Газа: по меньшей мере один человек погиб и несколько человек получили...

Западный берег и сектор Газа: по меньшей мере один человек погиб и несколько человек получили ранения в результате удара израильского беспилотника возле школы Аль-Сумуд в районе Аль-Маваси в секторе Газа во второй половине дня по местному времени.

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