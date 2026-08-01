Западный берег и сектор Газа: по меньшей мере один человек погиб и несколько человек получили ранения в результате удара израильского беспилотника возле школы Аль-Сумуд в районе Аль-Маваси в секторе Газа во второй половине дня по местному времени.
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