Тенденция на фронте при новом главкоме ВСУ - генерале Драпатом Тенденция на фронте, при которой ВСУ при новом главкоме не взяли под контроль ни одного населённого пун.
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Тенденция на фронте при новом главкоме ВСУ - генерале Драпатом Тенденция на фронте, при которой ВСУ при новом главкоме не взяли под контроль ни одного населённого пун.
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