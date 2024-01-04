Белорусские ученые создали уникальные смеси для 3D-печати котлет

Ученые в Белоруссии печатают на 3D-принтере котлеты без химических добавок.Белорусские ученые в сотрудничестве с представителями пищевой промышленности научились печатать на 3D-принтере отбивные и котлеты.
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