Бывший замглавы Минобороны Попов допустил обжалование ареста 30 млн рублей

Бывший замглавы Минобороны России генерал-армии Павел Попов примет решение о возможности обжаловать решение об аресте 30 млн рублей на счетах после ознакомления с документами, заявил его адвокат Игорь Дюкин.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии