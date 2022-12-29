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Росгвадейцам-участникам СВО вручены госнаграды

Росгвадейцам-участникам СВО вручены госнаграды

В Управлении Росгвардии по Алтайскому краю состоялось торжественное мероприятие, на котором чествовали сотрудников региональных спецподразделений ведомства, отличившихся в ходе проведения специальной военной операции по защите мирных жителей Донбасса.

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