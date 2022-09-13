Daily Moscow

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Харьковская область снова осталась без света

Харьковская область снова осталась без света

Харьковская область снова осталась без света. Как сообщил замглавы офиса украинского президента Кирилл Тимошенко в Telegram, в Харьковской области снова пропало электричество — из строя вышла резервная линия, которая запитывала населенные пункты.

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