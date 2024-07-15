Байден обратился к американцам после покушения на Трампа

Президент США Джо Байден в обращении к согражданам после покушения на его соперника в предвыборной гонке, бывшего американского лидера Дональда Трампа призвал американцев «охладить» накал политических страстей.
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