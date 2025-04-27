В Госдуме предложили учредить дату в честь освобождения Курской области

В России 26 апреля должно стать памятной датой освобождения Курской области. С такой инициативой выступила заместитель председателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Екатерина Харченко, сообщают «Известия».
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