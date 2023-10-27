Блинкен выразил соболезнования по поводу смерти экс-премьера КНР Ли Кэцяна

Глава американского Госдепа Энтони Блинкен на встрече со своим коллегой из Китайской Народной Республики Ваном И выразил соболезнования в связи со смертью экс-председателя Государственного совета КНР Ли Кэцяна.
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