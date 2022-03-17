С 1 мая поставки газа в Молдову под вопросом

Аудит в Moldovagaz не состоится до 1 мая, заявил министр инфраструктуры Андрей Спыну. По его мнению, если в ближайшее время будет выбрана компания для его проведения, у неё будет около 2 месяцев, и тогда было бы ясно, когда он будет завершен.