Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Галина Летушова
    не открывается до конца. только до .... 300 гр свёклы и виснет.Овощной сок проти...
  • Meerflieger
    Еврогеи так Приднестровье России отдают...Боршевич: "Усилия...
  • Сергей
    не снаряда, а обломки  ракеты.... пво сбивает, а куда упадут обломки видно на фото....  кошмар..Из-за обстрела в ...

С 1 мая поставки газа в Молдову под вопросом

С 1 мая поставки газа в Молдову под вопросом

Аудит в Moldovagaz не состоится до 1 мая, заявил министр инфраструктуры Андрей Спыну. По его мнению, если в ближайшее время будет выбрана компания для его проведения, у неё будет около 2 месяцев, и тогда было бы ясно, когда он будет завершен.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх