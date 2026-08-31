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Самые дорогие школы РФ 2026–2027: 4 млн рублей, британский аттестат и билет на Запад

Самые дорогие школы РФ 2026–2027: 4 млн рублей, британский аттестат и билет на Запад

Элитное школьное образование в России давно перестало быть просто услугой — теперь это полноценная индустрия с годовыми бюджетами, сопоставимыми со стоимостью квартиры в регионе.

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