В Калужской области расширяются полномочия министерства конкурентной политики

С 1 октября 2026 года министерство конкурентной политики Калужской области начнёт лицензировать розничную торговлю табачной продукцией.
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