Муратов: память погибших в Донбассе детей почтили у мемориала «Аллея ангелов»

В Донецке почтили память погибших от вооруженной агрессии Украины в Донбассе детей. Об этом рассказал руководитель исполкома регионального отделения партии «Единая Россия» Алексей Муратов, сообщило РИА «Новости».
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