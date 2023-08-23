Минобороны РФ: Российские войска заняли опорный пункт ВСУ в районе Ольшан на Купянском направлении

Штурмовым подразделениям Западной группировки войск ВС РФ, действующим на Купянском направлении, удалось в районе населенного пункта Ольшана занять опорный пункт и два наблюдательных поста украинских формирований.
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