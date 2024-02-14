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Царьград

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ТГК-14 объявила о перекрытии дорог из-за другого участка на улице 9 Января

ТГК-14 объявила о перекрытии дорог из-за другого участка на улице 9 Января

Энергетики с 14 февраля стали заменять еще один поврежденный участок сети на улице 9-января.Компания ТГК-14 в своем Telegram-канале сообщила, что из-за ремонта на прошлой неделе было исследовано состояние смежной сети.

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