ТГК-14 объявила о перекрытии дорог из-за другого участка на улице 9 Января

Энергетики с 14 февраля стали заменять еще один поврежденный участок сети на улице 9-января.Компания ТГК-14 в своем Telegram-канале сообщила, что из-за ремонта на прошлой неделе было исследовано состояние смежной сети.
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