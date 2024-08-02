Экс-президент США заявил об опасности новой мировой войны

МОСКВА, 2 августа, ФедералПресс. Из-за некомпетентности Джо Байдена и его администрации может начаться третья мировая война, заявил экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News, комментируя эскалацию на Ближнем Востоке.
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