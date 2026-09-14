Краснодар, Новороссийск, Сочи: На Кубани отражают атаки дронов ВСУ

Со вчерашнего вечера и по настоящее время режим беспилотной опасности затронул Краснодар, Новороссийск, Геленджик, Сочи, а также в Туапсинском, Мостовском районах и во многих других местах на территории Кубани.
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