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Царьград

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Поважнее штаба СБУ в Киеве: Рекордные 16 ракет полетели по Днепропетровску. Ракеты залетели в страну НАТО. Разрушения как от "Орешника"

Поважнее штаба СБУ в Киеве: Рекордные 16 ракет полетели по Днепропетровску. Ракеты залетели в страну НАТО. Разрушения как от "Орешника"

Продолжается массированный ракетный удар по Украине. Сообщается, что осталось несколько групп, которые летят в Ивано-Франковскую область.

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