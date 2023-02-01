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Гришин о «Спартаке»: «Для нас будет катастрофой не попасть в плей-офф»

Главный тренер «Спартака» подвел итоги матча с «Сочи» (3:4). «Побеждает тот, кто больше этого хочет. Соперник хотел этого больше и добился победы.

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