Герасимов доложил Путину об окружении группировки ВСУ в Курской области

МОСКВА, 12 марта, ФедералПресс. В ходе совещания с президентом России Владимиром Путиным начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов сообщил о значительных успехах армии в Курской области.
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