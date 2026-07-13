Побил самокатчика и распылил перцовку

В Кемеорово на Ленинградском проспекте, как пишет автор видео, ужчина упал рядом с припаркованным "Мицубиси Аутлендер" 2008 года с госномером С856ЕТ142, после чего водитель выскочил из машины и, даже не проверяя повреждения, сразу начал бить упавшего самокатчика.
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