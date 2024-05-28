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TSMC уверена в запуске 2-нм техпроцесса в следующем году, а Samsung намерена ускори...

TSMC уверена в запуске 2-нм техпроцесса в следующем году, а Samsung намерена ускори...

TSMC уверена в запуске 2-нм техпроцесса в следующем году, а Samsung намерена ускорить освоение 1-нм технологииТайваньский контрактный производитель чипов TSMC рассказал о том, как идёт освоение 2-нм технологического процесса производства микросхем.

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