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Песков: Россия видит сигналы США в будущем продолжить посредничество по Украине

Песков: Россия видит сигналы США в будущем продолжить посредничество по Украине

Россия постоянно получает сигналы от США о готовности продолжить посреднические усилия по урегулированию конфликта на Украине после того, как Вашингтон будет посвободнее от своих проблем, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

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