В Ноябрьске спасатели назвали поджог вероятной причиной пожара в жилом доме

В Ноябрьске около 07:00 12 января произошел пожар в восьмиэтажном доме на проспекте Мира, 61. Предварительной причиной возгорания спасатели назвали поджог, сообщили в единой дежурно-диспетчерской службе городе.
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