Графеновый обогреватель Xiaomi быстро стал хитом — устройство разогревает комнату на 7 °C за 10 минут

Краудфандинг устройства превысил план на 1335% Краудфандинговая кампания Xiaomi Mijia Graphene Heater Pro подходит к завершению, однако проект уже собрал 1335% от первоначальной цели.
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