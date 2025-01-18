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Фотосессия на глубине почти 50 метров попала в книгу рекордов Гиннеса

Фотосессия на глубине почти 50 метров попала в книгу рекордов Гиннеса

Кадр youtube.com/hainingphotography Новый рекорд Гиннеса установили в США. Стивен Хайнинг и Сиара Антоски спустились на глубину почти 50 метров у берегов Флориды и провели неординарную фотосессию на затонувшем корабле.

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