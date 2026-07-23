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Mr. Lee: китайская классика без компромиссов

Mr. Lee: китайская классика без компромиссов

Есть путешествия, которые заканчиваются в аэропорту. А есть те, что продолжаются в деталях: в запахе жасминового чая, привычке заказывать димсамы вместо пасты и желании ещё немного задержаться в том гастрономическом мире, который только что успел стать привычным.

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