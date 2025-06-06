В МВД предупредили о создании мошенниками поддельных рабочих чатов

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков Мошенники начали активно использовать взаимоотношения внутри коллективов из сферы здравоохранения и образования и создавать поддельные чаты для похищения данных, сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.