Полянский: Совбез ООН нужен не для выпрашивания Зеленским оружия

Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Совбез международной организации не должен превращаться в дистанционную площадку президента Украины Владимира Зеленского по «выклянчиванию» оружия у стран НАТО, передает РИА Новости.
Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Совбез международной организации не должен превращаться в дистанционную площадку президента Украины Владимира Зеленского по «выклянчиванию» оружия у стран НАТО, передает РИА Новости.
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