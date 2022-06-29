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Полянский: Совбез ООН нужен не для выпрашивания Зеленским оружия

Полянский: Совбез ООН нужен не для выпрашивания Зеленским оружия

Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Совбез международной организации не должен превращаться в дистанционную площадку президента Украины Владимира Зеленского по «выклянчиванию» оружия у стран НАТО, передает РИА Новости.

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