Военно-морские учения России и Индонезии начались во Владивостоке

В главной базе Тихоокеанского флота состоялась торжественная церемония открытия второго российско-индонезийского военно-морского учения "Орруда-2026", сообщают в Минобороны РФ 25 июля 2026 года, в субботу.
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