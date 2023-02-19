Матч «Ливерпуль» – «Реал» будет судить румын Ковач

Стало известно, какие арбитры будут работать на предстоящих матчах Лиги чемпионов. «Ливерпуль» – «Реал» Судья – Иштван Ковач, ассистенты – Василе Маринеску, Овидиу Артене, резервный арбитр – Хорациу Фесник (все – Румыния).
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