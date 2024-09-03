Экстрим по полной: в Волгограде после ЧП снова запустили аттракцион «Седьмое небо»

31 августа поздно вечером в результате происшествия на нем застряли 36 человек.фото: Иван Илюхин/ГлагоL--> В прошедшие выходные одной из главных новостей в России стало сообщение о происшествии на аттракционе «Седьмое небо» в центральном парке культуры и отдыха Волгограда.