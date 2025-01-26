В Петербурге в январе выросли цены на новостройки

В ближайшее время первичка, скорее всего, будет и дальше дорожать Цены на новостройки в Петербурге в январе по сравнению с декабрём 2024 года выросли на 1,9 процента, до 264,2 тысячи рублей за квадратный метр, подсчитали в ЦИАН.