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Эксперт объяснил, чем Западу грозит изъятие российских активов

Эксперт объяснил, чем Западу грозит изъятие российских активов

Россия может ответить на конфискацию замороженных активов не только изъятием средств со счетов. Последствия могут быть серьезнее для тех стран, кто решится конфисковать российские средства, уверен доцент кафедры экономического факультета РУДН Лазарь Бадалов.

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