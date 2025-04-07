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Петербургский дневник

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Светлана Журова ждет, что Овечкин забьет 900 шайб

Светлана Журова ждет, что Овечкин забьет 900 шайб

Такая цифра для нее важна, как «для человека из Петербурга» Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Государственной думы Светлана Журова заявила, что ждет 900-й гол Александра Овечкина, пишет Sports.

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