Светлана Журова ждет, что Овечкин забьет 900 шайб

Такая цифра для нее важна, как «для человека из Петербурга» Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Государственной думы Светлана Журова заявила, что ждет 900-й гол Александра Овечкина, пишет Sports.
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