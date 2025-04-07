«Просто взрыв мозга»: более 500 тысяч пользователей Steam добавили Heroes of Might & Magic: Olden Era в список желаемого

Разработчики из студии Unfrozen не спешат объявлять дату выхода в раннем доступе Steam своей тактической фэнтезийной стратегии Heroes of Might & Magic: Olden Era, но похвастались успехами игры на платформе.
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