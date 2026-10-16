Злоумышленники организовали фиктивную торговую платформу, предлагая вложить деньги в валютный рынок. В результате их действий пострадали 14 человек, общая сумма ущерба превысила 10 млн рублей.
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