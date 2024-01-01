15 декабря 1943 года начался Харьковский судебный процесс над немецкими военными преступниками 15 декабря 1943 года начался Харьковский судебный процесс над немецкими военными преступниками, принимавшими участие в военных преступлениях на территории Харькова и Харьковской областиПервые судебные процессы над немецкими военными преступниками и их пособниками, провели советские военные трибуналы в 1943 году.
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