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15 декабря 1943 года начался Харьковский судебный процесс над немецкими военными преступниками

15 декабря 1943 года начался Харьковский судебный процесс над немецкими военными преступниками

15 декабря 1943 года начался Харьковский судебный процесс над немецкими военными преступниками 15 декабря 1943 года начался Харьковский судебный процесс над немецкими военными преступниками, принимавшими участие в военных преступлениях на территории Харькова и Харьковской областиПервые судебные процессы над немецкими военными преступниками и их пособниками, провели советские военные трибуналы в 1943 году.

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