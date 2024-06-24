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"12 часов в аду": Раскрыты реальные последствия мятежа Пригожина, о которых молчали год - "Это был пожар века"

"12 часов в аду": Раскрыты реальные последствия мятежа Пригожина, о которых молчали год - "Это был пожар века"

Год назад случился вооружённый мятеж ЧВК "Вагнер", который возглавил бизнесмен Евгений Пригожин. Многие до сих пор спорят, что именно послужило причиной и как это сыграло на перемены внутри армии и Минобороны.

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Комментарии
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ИМ
Ильдус Мамлеев
Довели народ, Пригожин и Ко единственные кто не стал молчать. А Шойгу [на то время] лучший Министр Обороны всех времен и народов. Начали войну так &quot;воевать надо по взрослому&quot;, потому что за генералов с 2 миллиардными домами что благополучно в тылу окопались, расплачивается своими жизнями простые русские парни. А им всё необходимое оказывается волонтёры привозят, а не наше &quot;родное МО&quot;. Да за то что Пригожин сделал ему памятник надо поставить!
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