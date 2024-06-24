"12 часов в аду": Раскрыты реальные последствия мятежа Пригожина, о которых молчали год - "Это был пожар века"

Год назад случился вооружённый мятеж ЧВК "Вагнер", который возглавил бизнесмен Евгений Пригожин. Многие до сих пор спорят, что именно послужило причиной и как это сыграло на перемены внутри армии и Минобороны.
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