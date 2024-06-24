"12 часов в аду": Раскрыты реальные последствия мятежа Пригожина, о которых молчали год - "Это был пожар века"

ИМ

Ильдус Мамлеев

Довели народ, Пригожин и Ко единственные кто не стал молчать. А Шойгу [на то время] лучший Министр Обороны всех времен и народов. Начали войну так "воевать надо по взрослому", потому что за генералов с 2 миллиардными домами что благополучно в тылу окопались, расплачивается своими жизнями простые русские парни. А им всё необходимое оказывается волонтёры привозят, а не наше "родное МО". Да за то что Пригожин сделал ему памятник надо поставить!