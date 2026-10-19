NE: Китай неожиданно ответил на вопрос-ловушку про Курилы. Честно – в России ждали другого.Недавний визит китайских бизнесменов на остров Итуруп наделал немало шума.
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