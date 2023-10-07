Кургинян рассказал, как в Армении менялось отношение к Нагорному Карабаху

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Элита армянского народа и лучшие умы до большевистского переворота жила в Питере, Москве, Тифлисе и Баку. В это время Эривань была отсталым захолустьем, где жили маргинальные армяне, курды (в основном езиды) и татары ( сейчас азеры) и немного русских ( в основном молокане) и новых отуреченных греков. После Первой мировой войны, геноцида армян и переворота большевиков элита армян уехала в европу и Америку вместе с частью выживших и бежавших от геноцида армян из Западной Армении, надежда которых на воссоединение с Российской империей канула в лету после предательства большевиков и позорных итогов Первой мировой войны и уступок в пользу Турции и Германии. Большевики, сохранив свою власть путём развала Российской империи, образовали СССР, создание которого наряду с РСФСР, Советскими Белорусью и Украиной подписывало и, тогда ещё единое, Закавказье, на территории которого армяне, включая грузиноговорящих армян Восточной Грузии, была самой древней и титульной нацией недовольной большевистским переворотом и развалом Российской империи бандитами-большевиками. За это большевики наказали строптивую нацию, отдали армянские земли с г. Карс и христианской святыней гор. Арарат Турции и разделили Закавказье на квази-республики Груз. ССР, Аз. ССР и Арм. ССР да так, что оставили в составе Арм. ССР только развалины Эривани и отдали земли, населённые армянами, Сомхетию - Груз. ССР, Арцах – Аз. ССР, созданной из кавказских татар, включая Нахичевань через территорию Арм. ССР под предлогом создания буферной зоны между Турцией и Арменией. Из соседних квази -республик Закавказья армян выращенные большевиками шовинистические национальные элиты этих квази-республик стали выдавливать армян в Арм. ССР. Туда же приехала часть армян из зарубежья. Все они возродили и такую Армению из руин и разрухи. Когда эгоизм и недалёкий ум Ельцина с хитрым Кравчуком и Шушкевичем в Беловежской Пуще разваливали Союз, а безвольный Горбачёв этому не воспрепятствовал, самой не довольной этим развалом должна была быть Арм. ССР. Но недоумок косой и не только на один глаз первый президент Тер-Петросян, пришедший к власти на стремлении к с справедливости народа Арцаха, вместо того, чтобы поддержать Горбачёва и заявить о несправедливом определении территорий в СССР и нелегитимности Беловежских соглашений, обрадовался своей власти не думая, о том, что будет с Арменией без армии и флота в будущем во вражьем окружении и без защиты России, фантазируя, что англосакский Запад поможет. Потом его сменил Карабахский клан во главе с Кочаряном, который тоже не думал о будущей государственности Отечества, уповал на хорошие личные отношения с лидером России, и только опозорил Армению на весь мир расстрелом оппозиции во главе с Демирчяном в Парламенте. На смену ему пришёл Саркисян тоже из карабахского клана который также не думал о безопасности государства, о благосостоянии людей, которые покидали Армению из-за безисходности. Наевшись бессовестного отношения к себе президента Саркисяна, нуворишей типа Цурикяна, армяне выбрали говорливого популиста Пашиняна, как в своё время россияне выбрали Ельцина. Будучи неопытным политиком, Пашинян окружил себя необразованными, но преданными ему людьми , а также откровенными врагами, внедрёнными разведками Турции и англосаксов и делал неоправданные шаги, подписывал подготовленные некомпетентными людьми, то ли специально, то-ли из-за природной глупости. В результате армяне теряют Арцах и имеют, то что имеют – то ли премьера-предателя, то ли незадачливого полуобразованного журналиста. Власть вскружила голову ему и его деревенской семье.