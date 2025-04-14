Бесплатный транспорт запустят до барнаульских кладбищ в День поминовения усопших 29 апреля

Всего планируется задействовать 35 автобусов и 12 трамваев В Барнауле 29 апреля, в День поминовения усопших, запустят бесплатные маршруты до городских кладбищ: Власихинского, Гоньбинского, Затонского, Новомихайловского, Черницкого.
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