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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Бесплатный транспорт запустят до барнаульских кладбищ в День поминовения усопших 29 апреля

Бесплатный транспорт запустят до барнаульских кладбищ в День поминовения усопших 29 апреля

Всего планируется задействовать 35 автобусов и 12 трамваев В Барнауле 29 апреля, в День поминовения усопших, запустят бесплатные маршруты до городских кладбищ: Власихинского, Гоньбинского, Затонского, Новомихайловского, Черницкого.

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