© Melnikov Dmitriy/Shutterstock/FOTODOMВоеннослужащие группировки войск «Север» успешно завершили ликвидацию окруженных подразделений украинской армии в северо-восточной части Харьковской области.
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