5 вещей о химиотерапии, которые важно знать пациенту с диагнозом «рак» перед лечением

Действительно, пациенты, которым назначили химиотерапию, обычно сильно переживают о том, как изменится их образ жизни, внешность, как они будут себя чувствовать во время прохождения курса «химии», можно ли совмещать ее с работой и так далее.
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