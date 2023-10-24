Спички - не игр...
Россия и мирНовостиПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спички - не игрушка

85 763 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Gennady Sokolovsky
    Видимо, мало кто изучал методы работы фашистов - создать панику, показать направление к "бутылочному горлышку" и там,...Это дети, они же ...
  • Gennady Sokolovsky
    Это, практически, как сейчас задать вопрос жидовцу/жидобандеровцу -  Так сколько штук вас гитлер уконтрапупил??? При ...Это дети, они же ...
  • Gennady Sokolovsky
    Оно не в курсе вообще, что это такое - еврейский фашизм.Это дети, они же ...

Полковник Игнат: 90% всех целей у нас в тылу уничтожают по наводке «русских партизан»

Полковник Игнат: 90% всех целей у нас в тылу уничтожают по наводке «русских партизан»

СБУ объвила по всей Украине охоту на «путинских шпионов» Александр Ситников На фото: пуск ракеты расчетом оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) «Искандер» в ходе специальной военной операции на Украине.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Erna Абих
Пару этой блядвы расстреляли бы прилюдно, как предателей Родины, и всё бы встало на место. Сталина и Берия нет. И предателей бы ни стало, и бегунков туда-сюда. Жили бы как люди
Ответить
4 д.
Владимир Бурлаков
Автор этого памфлета или полный идиот или представитель будановской своры Украины !!!
Ответить
4 д.
АС
Анатолий Страшко
Абих, Вы статью правильно поняли? Это наши партизаны наводят на бандеровские цели.
Ответить
4 д.

Картина дня

наверх