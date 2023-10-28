Киркоров снимается в реалити, Асмус ищет «сына»: киноновости недели

Главное из мира кино, сериалов и знаменитостей за неделю — в нашем дайджестеТина Канделаки, генеральный директор телеканала ТНТ, на презентации нового сезона сообщила о перезапуске популярного в нулевых проекта «Фабрика звезд».
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