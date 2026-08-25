Смородская: Карседо хотя бы тренер, в отличие от предыдущих в «Спартаке». Абаскаль и Станкович - наставники уровня нашей 2-й лиги

«Я скептически относилась к назначению Карседо, но видно, что он хотя бы тренер, в отличие от предыдущих «специалистов», которые возглавляли «Спартак», - заявила бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская.
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