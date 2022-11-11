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Кевин Дюрэнт: «Леброн, Кавай, Лэрри Берд – лучшие легкие форварды в истории»

Лидер «Бруклина» Кевин Дюрэнт назвал лучших легких форвардов в НБА за все время.  Журналист Крис Хендерсон включил Дюрэнта в топ-4 и попросил определить еще троих игроков.

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